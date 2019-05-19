Google сворачивает сотрудничество с Huawei после приказа Трампа

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Google прекращает сотрудничество с китайским IT-гигантом Huawei после указа президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования компании Китая. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, в результате такого решения Huawei потеряет доступ к обновлениям операционной системы Android.

Кроме того, следующая версия ее смартфонов за пределами Китая также потеряет доступ к популярным приложениям и услугам, включая Google Play Store и приложение Gmail.

Ранее сообщалось, что Huawei попала в черный список минторга США.

Внесение в черный список создает барьеры для покупки Huawei компонентов у американских компаний. Помимо этого, Huawei будет сложнее продавать свою продукцию в Соединенных Штатах.