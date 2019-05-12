Страны G20 внедрят искусственный интеллект в сельское хозяйство

Министры сельского хозяйства G20 приняли решение внедрить и развить новейшие технологии в отраслях. Об этом сообщает NHK.

Как отмечается, при помощи искусственного интеллекта планируется увеличить производительность.

Уточняется, что участники G20 приняли на форуме в Японии соответствующую декларацию.

Также они выступили за сокращение потерь пищевой продукции.

Ранее сообщалось, что США разрабатывают искусственный интеллект для противодействия России и Китаю.