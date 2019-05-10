Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла из тюрьмы, отсидев 62 дня, сообщает CNN.

Уточняется, что Мэннинг может вернуться за решетку, если снова откажется давать показания. В таком случае ее вновь признают виновной в неуважении к суду.

Ранее сообщалось, что Мэннинг арестовали после отказа дать показания о Wikileaks.

Отмечалось, что она приняла такое решение, опасаясь, что слушания с присяжными не будут анонимными.

Челси Мэннинг известна как трансгендерная женщина, родившаяся под именем Брэдли.