Готовится убийство Ассанжа, заявила Памела Андерсон

Американская актриса Памела Андерсон заявила, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж находится в опасности, так как его могут убить. Об этом сообщает TMZ.

Актриса рассказала, что навещала Ассанжа в лондонской тюрьме. Андерсон отметила, что очень боится за его безопасность и считает, что у него «нет никаких шансов» выдержать экстрадицию.

Кроме того, Андерсон сказала, что изо всех сил старается, чтобы Ассанж не был экстрадирован, ведь это вопрос жизни и смерти.

«В настоящее время он находится в центре максимальной безопасности в Лондоне», — добавила Андерсон.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон встретилась с Ассанжем в тюрьме.