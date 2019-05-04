Facebook хочет платить за просмотр рекламы своей криптовалютой

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Американская компания Facebook занимается привлечением финансовых компаний и онлайн-продавцов, которые нужны для запуска криптовалютной платежной системы в социальной сети. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечается, инвестиции в проект могут составить около $1 млрд. В настоящее время Facebook обсуждает разработку криптовалюты с Mastercard и Visa. В случае реализации проекта пользователи смогут использовать эти денежные средства при совершении покупок в онлайн-магазинах. Не исключается, что юзерам будут платить за просмотр рекламы, который привел к покупке или взаимодействию с контентом фейсбука.

«Эта попытка, в случае ее успеха, угрожает разрушить традиционную и прибыльную систему электронной коммерции и, вероятно, станет наиболее распространенным приложением криптовалюты», — подчеркивает издания.

Ранее генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что в данный момент ведется расследование о хранилище корпорации Facebook, в котором находились личные данные около 1,5 млн пользователей.