Стало известно, когда мертвых пользователей Facebook станет больше живых
Число мертвых пользователей Facebook может превысить количество живых уже через 50 лет, предположили оксфордские ученые. Об этом сообщает EurekAlert.
Опираясь на данные о соцсети 2018 года, ученые подсчитали, что по меньшей мере 1,4 млрд ее пользователей уйдут из жизни до 2100 года. Таким образом, количество мертвых пользователей может превысить количество живых уже в 2070 году.
Как отмечается, к концу века число умерших пользователей может составить 4,9 млрд.
В статье подчеркивается, что такая перспектива ставит новые сложные вопросы перед людьми. Например, нужно определить, кто имеет право на информацию пользователей, ушедших из жизни, как с ней работать ученым и т.д.
Ранее сообщалось, что Facebook потратит $7,5 млн на изучение этических проблем с искусственным интеллектом.