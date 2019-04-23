В твиттере появился аккаунт Зеленского

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В социальной сети Twitter появился аккаунт победившего во втором туре выборов президента Украины Владимира Зеленского, сообщает УНИАН.

В первом твите аккаунта @v__zelenskyi содержится благодарность за поддержку на выборах. Твит написан на русском и украинском языках.

У аккаунта нет синей галочки, которая подтверждала бы его подлинность.

В агентстве также не смогли уточнить, принадлежит ли аккаунт команде Зеленского.

Ранее стала известна возможная дата инаугурации Зеленского.