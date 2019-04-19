Facebook хранил незашифрованными пароли миллионов пользователей Instagram

Компания Facebook сохраняла незашифрованные пароли миллионов пользователей социальной сети Instagram, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение корпорации.

В компании признались, что нашли пароли миллионов пользователей Instagram в читаемом формате. В Facebook пообещали оповестить всех людей, пользующихся социальными сетями, пароли которых оказались доступными.

«Наше расследование установило, что эти пароли не использовались сотрудниками компании», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глобальный сбой в Facebook и Instagram.