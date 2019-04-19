Facebook хранил незашифрованными пароли миллионов пользователей Instagram

Федеральная торговая комиссия США одобрила покупку Facebook фотосервиса Instagram instaview.me

Компания Facebook сохраняла незашифрованные пароли миллионов пользователей социальной сети Instagram, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение корпорации.

В компании признались, что нашли пароли миллионов пользователей Instagram в читаемом формате. В Facebook пообещали оповестить всех людей, пользующихся социальными сетями, пароли которых оказались доступными.

«Наше расследование установило, что эти пароли не использовались сотрудниками компании», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глобальный сбой в Facebook и Instagram.