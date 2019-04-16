После ареста Ассанжа на Эквадор совершили 40 млн кибератак
После ареста основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа на сайт государственных учреждений Эквадора было совершено более 40 млн кибератак. Об этом сообщает Reuters.
По словам заместителя министра информационных и коммуникационных технологий Эквадора Патрисио Реала, среди них оказалась сайты президента страны, МИДа и Центробанка. При этом чиновник не приписал нападения какой-либо отдельной стране или группе хакеров и признался, что установить их личности будет проблематично.
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Уточняется, что кибератаки не привели к краже правительственных данных, но затруднили доступ к учетным записям сотрудников госучреждений.
Ранее россияне определились со своим отношением к Ассанжу.