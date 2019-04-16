После ареста Ассанжа на Эквадор совершили 40 млн кибератак

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После ареста основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа на сайт государственных учреждений Эквадора было совершено более 40 млн кибератак. Об этом сообщает Reuters.

По словам заместителя министра информационных и коммуникационных технологий Эквадора Патрисио Реала, среди них оказалась сайты президента страны, МИДа и Центробанка. При этом чиновник не приписал нападения какой-либо отдельной стране или группе хакеров и признался, что установить их личности будет проблематично.

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Уточняется, что кибератаки не привели к краже правительственных данных, но затруднили доступ к учетным записям сотрудников госучреждений.

Ранее россияне определились со своим отношением к Ассанжу.