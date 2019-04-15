Bloomberg: США проигрывают Китаю битву за интернет

Соединенные Штаты теряют одну из важных сфер в «новой холодной войне» c Китаем — интернет, пишет Bloomberg.

«Автократические режимы» стран Юго-Восточной Азии находят интернет-модель Китая более привлекательной, и Вашингтон этим серьезно обеспокоен, говорится в материале.

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Суть китайской интернет-модели состоит в суверенитете данных, поясняет агентство. По таким правилам, информация пользователей должна храниться в стране и быть доступна по требованию властей. Эта концепция закрепилась в китайском законодательстве с 2017 года.

Между тем, китайская интернет-экспансия «раздражает» США, которые стремятся противостоять влиянию Пекина. Как отмечает Bloomberg, это долгосрочная борьба, которая может стать самым важным эпизодом в мировой повестке после распада СССР.

Кроме того, США опасаются влияния «китайских интернет-стандартов» на такие гиганты, как Google и Facebook.

По словам представителя правозащитной организации Amnesty International Тани О`Кэролл, существует риск того, что Кремниевую долину подвергнут «репрессивным» правилам, из-за чего произойдет падение стандартов в сфере конфиденциальности и свободы выражения мнений.

На данный момент социальные сети США достаточно популярны в таких странах, как Таиланд, поэтому пока они еще могут противостоять в этой борьбе. Но в долгосрочной перспективе есть обоснованный риск того, что американские компании вытеснят китайские, например, WeChat, TikTok и Alipay.