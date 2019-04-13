Facebook удалил аккаунт экс-президента Эквадора, давшего убежище Ассанжу

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, который предоставил в 2012 году убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, заявил, что его аккаунт в фейсбуке заблокировали. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

«Моя страница в фейсбуке заблокирована. Пока я не завел другую. При этом в FB полно фейковых страниц. Когда у меня появится новая страница, я сообщу вам этим же способом (в твиттере. — «Газета.Ru»)», — написал Корреа.

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В прошлом году экс-президент Эквадора заявил о сговоре его преемника Ленина Морено с США по поводу Ассанжа.

В 2012 году Ассанж, находясь под подпиской о невыезде, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище. Таким образом, он провел в посольстве почти семь лет.