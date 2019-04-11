Guardian: британские СМИ не заметили выхода Ассанжа
Британские телеканалы BBC, ITN и Sky News готовились к аресту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, однако посчитали, что он не скоро покинет посольство Эквадора в Лондоне, пишет корреспондент The Guardian Джим Уотерсон со ссылкой на источники.
Ранее эти телеканалы, по данным источников, договорились по очереди дежурить у посольства с возможностью дальнейшего обмена кадрами. Теперь же им приходится полагаться на кадры агентства Ruptly, который входит в поддерживаемую российскими властями телекомпанию RT, и в этом большой конфуз, отмечает автор.
Начиная с 5 апреля, они круглосуточно дежурили у лондонского посольства Эквадора, в котором Ассанж находился с 2012 года.
Как отмечает корреспондент, RT долгое время поддерживала Ассанжа. Это может говорить о том, что агентство могло заранее получить информацию о готовящемся аресте, чтобы первыми отснять материал.
Ранее сообщалось, что Ассанжа доставят в суд.