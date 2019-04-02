Президент Эквадора обвинил Ассанжа в нарушении условий предоставления убежища

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Эквадорский президент Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который в настоящее время находится в посольстве Эквадора в Лондоне, неоднократно нарушал условия предоставления политического убежища. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на эквадорские СМИ.

Морено добавил, что Ассанж, находясь в убежище, не имеет права «взламывать» личные аккаунты и телефоны, не уточнив, когда Ассанж этим занимался.

Ранее министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия посоветовал Ассанжу сдаться властям.