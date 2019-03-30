WSJ: ФБР обучит сотрудников борьбе с киберпреступностью
Федеральное бюро расследований (ФБР) США запустило программу переобучения своих сотрудников для повышения их компетенции в области киберпреступности, пишет газета The Wall Street Journal.
В издании подчеркнули, что ведомство намерено провести самое масштабное переобучение сотрудников со времен терактов 2001 года. В ФБР отметили, что на такой шаг они пошли из-за «растущего числа кибератак, спонсируемых иностранными противниками [США]».
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Высокопоставленные источники газеты добавили, что к «иностранным противникам» относятся Россия и Китай.
В прошлом году в разведке США заявили о нехватке экспертов для борьбы с хакерами.