WSJ: ФБР обучит сотрудников борьбе с киберпреступностью

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США запустило программу переобучения своих сотрудников для повышения их компетенции в области киберпреступности, пишет газета The Wall Street Journal.

В издании подчеркнули, что ведомство намерено провести самое масштабное переобучение сотрудников со времен терактов 2001 года. В ФБР отметили, что на такой шаг они пошли из-за «растущего числа кибератак, спонсируемых иностранными противниками [США]».

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Высокопоставленные источники газеты добавили, что к «иностранным противникам» относятся Россия и Китай.

В прошлом году в разведке США заявили о нехватке экспертов для борьбы с хакерами.