Акции Apple продолжают падать после презентации новых сервисов

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Стоимость акций компании Apple продолжает падать после презентации новых сервисов, пишет Deadline.

Как отмечается, после мероприятия стоимость акций упала на 2% до $187,37 за бумагу. Затем она продолжила падение и снизилась на 1%, составив $186,79 за акцию.

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В материале говорится, что новая презентация Apple впечатлила часть поклонников данной продукции, но на Уолл-стрит она не произвела такого впечатления, что следует из рыночной динамики.

Компания представила виртуальную банковскую карту Apple Card, игровой сервис Apple Arcade, стриминговый сервис TV+ с эксклюзивной видеопродукцией Apple, сервис Apple News Plus для подписки на новости.

Ранее сообщалось, что акции Apple обрушились после презентации новых сервисов.