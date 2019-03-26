Некоторые смартфоны Apple могут заблокировать

Судья комиссии США по международной торговле (КМТ) заявила, что некоторые гаджеты Apple должны быть заблокированы из-за выявленных нарушений, сообщает Bloomberg.

Было установлено, что некоторые гаджеты Apple с чипами Intel Corp. нарушают два патента, связанные со способами повышения скорости и качества загрузки данных, а один — с функцией энергосбережения.

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Отмечается, что в компании Apple отрицают нарушения и утверждают, запреты будут препятствовать развитию мобильной связи пятого поколения. В обоих случаях в Apple посоветовали не вводить запрет на импорт, даже если будет обнаружено нарушение патента.

Ранее сообщалось, что акции Apple обрушились после презентации новых сервисов.