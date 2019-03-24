Доклад Мюллера: российские хакеры взломали почту Клинтон

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Подконтрольные российским властям хакеры взломали компьютеры и получили почту члена демократической партии США Хиллари Клинтон и других демократов. Об этом говорится в тексте доклада, опубликованном американским минюстом.

«Специальный прокурор выяснил, что правительственные хакеры из России успешно взломали компьютеры и получили письма от близких к кампании Клинтон людей и организаций демократической партии и публично распространили эти материалы», — говорится в документе.

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При этом отмечается, что сам президент США Дональд Трамп не имеет отношения ко взлому электронной почты демократов.

24 марта американский минюст опубликовал краткие итоги расследования «вмешательства» России в президентские выборы в США в 2019 году, которое на протяжении последних двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. По итогам расследования он подтвердил отсутствие сговора Трампа с Россией и счел недоказанным препятствование правосудию со стороны Трампа.

Ранее сообщалось, что Мюллер обвинил российских хакеров во вмешательстве в выборы в США.