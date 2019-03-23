В ЕК оценили опасность Huawei для Евросоюза

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Еврокомиссар по единому цифровому рынку Андрус Ансип намерен представить рекомендации Еврокомиссии (ЕК) по усилению контроля в области кибербезопасности. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, ЕК не будет требовать от стран Евросоюза отказа от использования технологий компании Huawei.

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Как отмечается, в рекомендациях Еврокомиссии будет подчеркнут единый подход ЕС к угрозам безопасности.

При этом ЕК призовет страны Евросоюза активизировать обмен информацией по вопросам систем 5G.

Ранее сообщалось, что разведка ФРГ предупредила власти страны об опасности участия Huawei в развитии 5G.