В ЕК оценили опасность Huawei для Евросоюза
Еврокомиссар по единому цифровому рынку Андрус Ансип намерен представить рекомендации Еврокомиссии (ЕК) по усилению контроля в области кибербезопасности. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, ЕК не будет требовать от стран Евросоюза отказа от использования технологий компании Huawei.
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Как отмечается, в рекомендациях Еврокомиссии будет подчеркнут единый подход ЕС к угрозам безопасности.
При этом ЕК призовет страны Евросоюза активизировать обмен информацией по вопросам систем 5G.
Ранее сообщалось, что разведка ФРГ предупредила власти страны об опасности участия Huawei в развитии 5G.