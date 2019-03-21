Facebook хранил пароли пользователей в «открытом доступе»
Компания Facebook хранит пароли миллионов пользователей без шифрования. Об этом сообщает СNBC.
Компания в рамках обычной проверки безопасности обнаружила, что некоторые пароли пользователей социальной сети не защищены и видны десяткам тысяч сотрудников Facebook.
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Отмечается, что известны пароли 600 млн пользователей из 2,7 млрд человек, пользующихся социальной сетью.
«Мы исправили эти проблемы и в качестве меры предосторожности будем уведомлять всех, чьи пароли, которые мы нашли, были сохранены таким образом», — прокомментировали в Facebook.
Ранее сообщалось, что Facebook намерен бороться с рекламной дискриминацией.