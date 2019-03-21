В соцсетях возмутились Порошенко, «передавшим» армии новое оружие

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Пользователям социальных сетей не понравилось высказывание президента Украины Петра Порошенко о том, что в Староконстантинове на Хмельнитчине он «передал» военным новое оружие. Об этом сообщает РИА «Новости».

В агентстве рассказали, что украинский лидер написал в своем посте в фейсбуке о том, что он «передал» военным более 400 единиц техники, включая беспилотные комплексы оперативно-тактического уровня Bayraktar TB2.

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Некоторые пользователи сочли неуместным слово «передал», которое означает распоряжение собственным имуществом. Один из пользователей задался вопросом, сам ли Порошенко «изготовил» это оружие, а другой заявил, что нынешний президент «давно» считает «все деньги страны своими».

В начале года пользователи соцсетей посмеялись над новогодним поздравлением Порошенко.