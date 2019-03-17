Как Amazon зарабатывает на убийцах десятков людей, рассказала Sunday Times

Американская компания Amazon получает прибыль от продажи книг, написанных правыми экстремистами — таких как норвежец Андерс Брейвик. Об этом говорится в расследовании газеты The Sunday Times.

По данным издания, книги Брейвика, а также массового убийцы из США Дилана Руфа имеются в свободной продаже на французском сайте Amazon. Покупатели могут получить экстремистскую литературу уже на следующий день после заказа. Кроме того, пользователям предлагается подписаться на автора, чтобы отслеживать новые релизы, также предлагается список рекомендованной литературы, похожей на книги массовых убийц.

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При этом подчеркивается, что обвиняемый в нападении на мечети в Крайстчерче Брентон Таррант был, по его словам, «вдохновлен» прочтением книги Брейвика.

Ранее The Wall Street Journal писала, что Amazon может отказаться от штаб-квартиры в Нью-Йорке.

Стрельба произошла в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта. Позднее стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур. По последним данным, в результате атаки погибли 50 человек.