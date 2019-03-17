Facebook удалил 1,5 миллиона видео с «резней» в мечети Новой Зеландии
Социальная сеть Facebook отчиталась об удалении 1,5 млн видео с атакой мечети в Новой Зеландии за первые 24 часа после нападения.
В официальном твиттере Facebook подчеркивается, что 1,2 млн из всех удаленных видео были запрещены соцсетью к повторной загрузке.
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Также глава компании в Новой Зеландии отметил, что соцсеть удалила все отредактированные видео с атакой из соображений «уважения» к родственникам жертв инцидента.
Ранее сообщалось, что число жертв атак новозеландских мечетей выросло до 50.