США обвинили Google в пособничестве китайским военным
Генерал морской пехоты США Джозеф Данфорд заявил, что китайские военные извлекают выгоду из работы Google. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, это произошло во время слушаний в сенате.
«Работа, которую Google ведет в Китае, косвенно идет на пользу военным», — отметил Данфорд.
Реклама
При этом он отметил, что если говорить откровенно, то это достаточно мягкий эпитет для описания сложившейся ситуации, и речь идет о прямой выгоде. Американский генерал добавил, что в США обеспокоены последствиями работы Google в Китае.
Ранее сообщалось, что во Франции служба защиты данных (CNIL) оштрафовала Google на $57 млн.