США обвинили Google в пособничестве китайским военным

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Генерал морской пехоты США Джозеф Данфорд заявил, что китайские военные извлекают выгоду из работы Google. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, это произошло во время слушаний в сенате.

«Работа, которую Google ведет в Китае, косвенно идет на пользу военным», — отметил Данфорд.

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При этом он отметил, что если говорить откровенно, то это достаточно мягкий эпитет для описания сложившейся ситуации, и речь идет о прямой выгоде. Американский генерал добавил, что в США обеспокоены последствиями работы Google в Китае.

Ранее сообщалось, что во Франции служба защиты данных (CNIL) оштрафовала Google на $57 млн.