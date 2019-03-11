Трамп объяснил конфуз с главой Apple «Тимом Эпплом»

Американский президент Дональд Трамп объяснил, почему во время заседания консультативного совета по кадровой политике назвал главу корпорации Apple Тима Кука «Тимом Эпплом». Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

Ранее сообщалось, что Трамп сделал такую оговорку во время обсуждения развития технологий в сфере образования. После этого глава корпорации Apple Тим Кук сменил имя в своем аккаунте в твиттере. Рядом с именем Кука появился логотип компании в виде яблока.

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«…после того, как я формально представил Тима Кука из Apple, я коротко назвал его, чтобы сэкономить время и слова, Тим + Apple как Тим/ Apple», — заявил Трамп.

Он добавил, что выпускающие «фейковые новости» источники превратили его оговорку в еще одну плохую историю о Трампе.