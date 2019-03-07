Трамп назвал главу Apple Тима Кука «Тимом Эпплом»

Президент США Дональд Трамп в аэропорту Ханоя после переговоров с высшим руководителем КНДР Ким Чен... Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе заседания консультативного совета по кадровой политике назвал главу корпорации Apple Тима Кука «Тимом Эпплом».

Об этом сообщил корреспондент The Verge в твиттере.

Трамп оговорился в ходе обсуждения развития технологий в сфере образования.

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«Мы очень ценим это (вклад Apple.), Тим Эппл», — сказал Трамп, обращаясь к Куку.

Ранее Трамп оговорился и выдумал новую страну в Африке.

Также Трамп по ошибке поздравил тезку известного музыканта.