Трамп назвал главу Apple Тима Кука «Тимом Эпплом»
Президент США Дональд Трамп в ходе заседания консультативного совета по кадровой политике назвал главу корпорации Apple Тима Кука «Тимом Эпплом».
Об этом сообщил корреспондент The Verge в твиттере.
Трамп оговорился в ходе обсуждения развития технологий в сфере образования.
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«Мы очень ценим это (вклад Apple.), Тим Эппл», — сказал Трамп, обращаясь к Куку.
Ранее Трамп оговорился и выдумал новую страну в Африке.
Также Трамп по ошибке поздравил тезку известного музыканта.