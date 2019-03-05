WSJ: китайских хакеров поймали на краже военных секретов США

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Китайские хакеры провели кибератаку на 27 университетов США, Канады и стран Юго-Восточной Азии, чтобы получить доступ к разработках морских технологий, используемых для военных целей, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на разведывательное подразделение iDefense компании Accenture Security.

В их числе Гавайский университет, Вашингтонский университет и Массачусетский технологический институт. Отмечается, что многие из высших учебных заведений имеют контракты с ВМС США. Как отмечает WSJ, большинство из вузов имеют связь с Океанографическим институтом в Вудс-Хол, который расположен в штате Массачусетс. Китайские хакеры атаковали и его.

Китайские власти не предоставили комментарий. Отмечается, что подразделение компании смогло отследить активность во внутренних сетях учебных учреждений, которая исходила со стороны серверов, расположенных на территории Китая. Эксперты утверждают, что атаки провела группа хакеров, которая известная под несколькими названиями — Temp.Periscope, Leviathan или Mudcarp.