Джулиан Ассанж получил новый паспорт

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Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж получил новый австралийский паспорт. Об этом пишет The Sydney Morning Herald.

Как отмечается, этому предшествовало долгое обсуждение его ситуации.

Уточняется, что заявление Ассанжа на выдачу нового документа было одобрено еще в 2018 году, эту информацию подтверждало министерство иностранных дел Австралии. Однако сведений о получении им паспорта до этого момента не было.

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В издании подчеркнули, что это событие является очень важным для Ассанжа на фоне недавнего требования эквадорских властей о его экстрадиции.

Ранее министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу следует сдаться властям.