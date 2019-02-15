Глава Роскомнадзора оценил соблюдение Google российских законов после штрафа

Роскомнадзор удовлетворен действиями компании Google по противодействию распространению информации, которая запрещена в российском сегменте интернета. Об этом сообщил ТАСС глава надзорной службы Александр Жаров в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

«На данном этапе мы удовлетворены с результатами диалога с Google», — отметил Жаров.

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Он также добавил, что Google фильтрует запрещенный в России контент более чем на 70-75% (такую оценку дают эксперты. — «Газета.Ru»).

«Я думаю — побольше», — подчеркнул Жаров.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор прокомментировал результаты сотрудничества с Google.