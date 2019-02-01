Google оплатил наложенный Роскомнадзором штраф

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Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что американская корпорация Google оплатила выписанный ведомством штраф в размере 500 тыс. руб., передает РИА «Новости».

Роскомнадзор 11 декабря 2018 года наложил штраф на Google за неисполнение российского закона об удалении из поисковой выдачи ссылок на ресурсы с противоправной информацией.

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«Google оплатил штраф. Деньги поступили на счет», — заявил Ампелонский.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор повторно направил Google требование подключиться к системе фильтрации запрещенного контента. Как отмечалось, американской компании отвели на исполнение требования 30 дней.