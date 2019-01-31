В Huawei ответили на новые нападки в отношении компании

Представитель компании Huawei выступил с заявлением после того, как посланник США в Евросоюзе предостерег покупателей от приобретения ее продукции. Об этом сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что предприятие имеет устойчивую репутацию, и далеко не все материалы для производства техники закупаются в Китае.

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«Лишь одна треть материалов, которые используются для производства продукции, поступает из Китая. Остальные — в других частях мира», — сказал представитель Huawei.

По его словам, в сегодняшнем мире все крупные компании имеют глобальные цепочки поставок.

Ранее сообщалось, что Huawei отвергла обвинения со стороны США.

Huawei и ее финансовому директору Мэн Вэньчжоу в США предъявлены обвинения по 23 пунктам. Речь идет о промышленном шпионаже, в частности, о попытке похищения коммерческих данных у американской компании T-Mobile в 2012 году. Также Ваньчжоу обвиняют в 13 дополнительных преступлениях, в том числе в предоставлении ложной информации об «отношениях с иранским подразделением», которое в действительности компания продала самой себе.