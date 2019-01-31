В Госдуме описали сценарий отключения России от интернета

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Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин допустил, что Россию могут отключить от интернета. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

По словам депутата, в случае эскалации международной напряженности может произойти отключение России от глобальной сети. Он также подчеркнул, что усиление давления на Россию и нынешняя международная обстановка свидетельствуют о необходимости задуматься о дополнительных мерах по защите суверенитета страны в онлайн-пространстве.

Ранее в Роскомнадзоре оценили возможность отключения России от интернета.