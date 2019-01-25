Google признала неправильное отображение Крыма

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Компания Google признала, что территориальная принадлежность Крыма иногда некорректно отображается в ее сервисах у пользователей России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее пресс-службу.

Отмечается, что делается все возможное для того, чтобы объективно показывать спорные территории.

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«Небольшое количество пользователей карт Google могут видеть некорректную информацию», — сказали в пресс-службе компании.

Уточняется, что на локальных версиях карт спорные территории отображаются в соответствии с требованиями местного законодательства.

Ранее сообщалось, что в Google ответили на претензии спикера Госдумы Вячеслава Володина из-за Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.