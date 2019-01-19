На странице яйца-рекордсмена по лайкам в Instagram появилась еще одно фото

На странице яйца, которое набрало рекордное количество лайков в инстаграме, появилось еще одно фото. Оно было размещено в социальной сети.

Изображение демонстрирует еще одно яйцо, но на этот раз с трещиной. На момент публикации новости оно уже собрало более 4,5 млн лайков.

Ранее сообщалось, что яйцо стало самым популярным постом в Instagram. Фотография опередила по количеству лайков пост о рождении дочери американской модели Кайли Дженнер, ныне второй пост по популярности.