В США обвинили украинского хакера в краже данных о ценных бумагах

Минюст США обвинил хакера из Украины Александра Еременко в краже данных комиссии по ценным бумагам и биржам. Об этом сообщает Reuters.

Обвинения связаны со взломом системы Edgar, которая используется публично торгуемыми компаниями. Инцидент произошел в сентябре 2017 года.

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По данным ведомства, хакер с подельниками незаконно получили объявления о доходах. Полученные данные передавали трейдерам, которые использовали их для получения прибыли.

Ранее сообщалось, что ФРГ попросила помощи в расследовании хакерской атаки у американских спецслужб.