Tesla прекращает продажу самых дешевых электромобилей

С 14 января компания Tesla завершит продажу самых дешевых в линейке электромобилей Model S и Model X с аккумулятором на 75 кВт*ч, написал основатель компании Илон Маск в своем твиттере.

«Начиная с понедельника, Tesla больше не будет принимать заказы на версию 75 кВт*ч моделей S и X. Если вам понравилась эта версия, пожалуйста, сделайте заказ до вечера воскресенья», — написал Маск.

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Стоимость Model S с аккумулятором на 75 кВт*ч начиналась от $66 тыс, а Model X — от $72 тыс. Теперь за аналогичные модели с аккумулятором на 100 кВт*ч придется заплатить минимум от $84 тыс за «S» и $87 тыс за «X».

Причина, по которым остановлена продажа самых бюджетных электромобилей в линейке, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Илон Маск представил первый скоростной туннель, который был проложен под Лос-Анджелесом.