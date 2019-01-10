Госдума приняла проект об использовании геолокации при поиске пропавших детей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает использование геолокационных данных мобильных телефонов при поиске пропавших детей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Автором инициативы выступила вице-спикер госдумы Ирина Яровая.

Закон предполагается «сделать возможным использование геолокационных данных по заявлению родителей или опекунов и на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность»,

Если сим-карта устройства зарегистрирована на другого человека, потребуется также его письменное согласие.