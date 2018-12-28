Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях
Министерство информационной политики Украины создало рекламные ролики, которые будут объяснять, что такое Европа и европейские ценности. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По словам заместителя министра по информационной политике Эмине Джапаровой, ролики будут «бытовым языком» объяснять, что такое Европа и европейские ценности. Она подчеркнула, что украинцы могут часто посещать Европу, однако «Украина европейская» начинается с культуры поведения жителей страны.
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Отмечается, что эти ролики будут показывать на общенациональных и региональных телеканалах Украины, в кинотеатрах, а также в интернете.
Ранее сообщалось, что Украина потратит миллионы на рекламу по CNN.