Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях

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Министерство информационной политики Украины создало рекламные ролики, которые будут объяснять, что такое Европа и европейские ценности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам заместителя министра по информационной политике Эмине Джапаровой, ролики будут «бытовым языком» объяснять, что такое Европа и европейские ценности. Она подчеркнула, что украинцы могут часто посещать Европу, однако «Украина европейская» начинается с культуры поведения жителей страны.

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Отмечается, что эти ролики будут показывать на общенациональных и региональных телеканалах Украины, в кинотеатрах, а также в интернете.

Ранее сообщалось, что Украина потратит миллионы на рекламу по CNN.