Украина потратит миллионы на рекламу по CNN
Госпредприятие «Центр защиты информационного пространства Украины» заказало рекламные услуги ведущих СМИ на миллионы гривен. Об этом сообщает «Украинская правда».
По данным издания, речь идет о роликах на CNN International.
Как отмечается, на эту цель будет выделено 15,4 млн гривен.
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Уточняется, что 30-секундные рекламные ролики будут направлены на популяризацию Украины в мире.
Ранее сообщалось, что США выделят Украине $200 тысяч на популяризацию американской культуры.