Украина потратит миллионы на рекламу по CNN

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Госпредприятие «Центр защиты информационного пространства Украины» заказало рекламные услуги ведущих СМИ на миллионы гривен. Об этом сообщает «Украинская правда».

По данным издания, речь идет о роликах на CNN International.

Как отмечается, на эту цель будет выделено 15,4 млн гривен.

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Уточняется, что 30-секундные рекламные ролики будут направлены на популяризацию Украины в мире.

Ранее сообщалось, что США выделят Украине $200 тысяч на популяризацию американской культуры.