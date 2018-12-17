В Кремле прокомментировали данные о переходе госкомпаний на отечественный софт

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отечественный софт пока вряд ли может полностью заменить иностранный, но это важный вопрос с точки зрения киберсуверенитета. Об этом сообщает РИА «Новости»

Ранее газета «Ведомости» написала, что государственные компании должны запланировать переход на отечественное ПО до 2021 года.

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«В первую очередь это, конечно, вопрос кибербезопасности и, я бы сказал, киберсуверенности», — сказал Песков.

По его словам, «в угоду политике могут отключаться или могут озвучиваться угрозы по отключению целых глобальных сервисов», поэтому перевод на отечественный софт необходим.

«Может ли сейчас отечественный софт полностью заменить [иностранный]? Не думаю. Хотя, конечно, нужно получить точку зрения экспертов, особенно в правительстве, которое занимается этим вопросом», — добавил он.

Песков отметил, что данный переход растянут во времени, хотя шаги по определению «дедлайнов» уже предпринимаются.