Илья Красильщик объявил об уходе из Meduza

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Издатель проекта Meduza Илья Красильщик объявил в своем фейсбуке об уходе из проекта.

«Почему так вышло? Есть много причин. Я несколько раз переписывал этот абзац, но если пишешь не все, выходит какая-то чушь, а все писать совершенно не хочется. Так что это поле пусть останется незаполненным», — написал Красильщик.

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Он также отметил, что ему нечего сказать о планах на будущее, однако отметил, что не находит больше себе места в проекте. При этом, он выразил оптимизм относительно дальнейшей судьбы издания.

Ранее о своей отставке объявил главный редактор издания Meduza Иван Колпаков. Решение об уходе из издания Колпаков принял после служебного расследования его поведения во время корпоративной вечеринки, на которой он приставал к супруге одного из сотрудников. Женатый сотрудник уволился после того, как редакция решила сохранить Колпакова в должности.