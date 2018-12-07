Полиция не обнаружила взрывных устройств в офисе CNN

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Полиция Нью-Йорка не обнаружила взрывных устройств в здании бизнес-центра, в котором находится офис телеканала CNN. Об этом сообщается в твиттере полицейского департамента.

Об эвакуации в прямом эфире сообщил ведущий телеканала Дон Лемон. По словам Лемона, эвакуация началась прямо во время записи его шоу.

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Департамент полиции Нью-Йорка подтвердил поступление сообщения об угрозе взрыва в здании, в котором находится офис телеканала. Отмечается, что взрывных устройств в здании бизнес-центра не обнаружили.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в рассылке бомб в США оказался активным сторонником президента страны Дональда Трампа.