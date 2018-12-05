Politico заявил об атаке хакеров на республиканцев во время промежуточной кампании в США

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Несколько высокопоставленных членов Национального комитета Республиканской партии США подверглись серьезной хакерской атаке во время предвыборной кампании на промежуточных выборах в американский конгресс, пишет Politico со ссылкой на трех осведомленных источников.

Хакеры проникли в их учетные записи электронной почты, пишет издание. Тысячи электронных писем, к которым получили доступ киберпреступники, нигде не были опубликованы. Не было и попыток угроз со стороны хакеров, в том числе в отношении руководства Нацкомитета, разоблачения или публикацией конфиденциальных данных.

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Промежуточные выборы в конгресс состоялись 6 ноября. Отмечается, что какие именно хакеры осуществили взлом — неизвестно, однако указывается на их внешний характер.

Так, учетные записи четырех старших помощников отслеживали в течение нескольких месяцев. Проникновения хакеров были обнаружены в начале апреле, говорится в материале. После этого информацию передали ФБР, началось внутреннее расследование.

Отмечается, что ни спикер палаты представителей, республиканец Пол Райан, ни лидер республиканского большинства Кевин Маккарти, ни конгрессмен-республиканец Стив Скалис не знали о факте хакерской атаке. Изданию пояснили, что таким образом пытались добиться секретности для того, чтобы в полной мере расследовать данный инцидент.