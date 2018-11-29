Билл Гейтс за полмиллиарда будет тренировать военных США в дополненной реальности

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Корпорация Билла Гейтса Microsoft выиграла контракт на сумму $479,2 млн, в соответствии с которым она обязуется поставить американским вооруженным силам прототипы систем дополненной реальности для тренировки военных, передает Reuters.

Как рассказали в Пентагоне, корпорация предоставит американской армии 100 тысяч голографических гарнитур, которые дадут возможность в подробностях отрабатывать действия во время сложных спецопераций на территории врага.

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Системы дополненной реальности будут применяться, в частности, при подготовке операторов боевых беспилотных машин и войск специального назначения.

Ранее сообщалось, что Билл Гейтс представил в Китае туалет будущего.