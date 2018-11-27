Манафорт рассказал, встречался ли с Ассанжем
Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт прокомментировал публикацию газеты The Guardian о том, что он якобы тайно встречался с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, передает Reuters.
Как отмечается, он полностью отрицает эту информацию.
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«Эта история полностью ложная и намеренно клеветническая. Я никогда не встречался с Джлианом Ассанжем или с кем-то из его окружения», — заявил Манафорт через своего представителя.
Подчеркивается, что он рассматривает возможность правового урегулирования ситуации с публикацией газеты.
Ранее сообщалось, что WikiLeaks подаст в суд на Guardian за публикацию об Ассанже.