WikiLeaks подаст в суд на Guardian за публикацию об Ассанже

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WikiLeaks собирается подать в суд на британскую газету The Guardian за публикацию, в которой утверждается, что основатель организации Джулиан Ассанж тайно встречался с экс-главой предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом. Об этом сообщается в ее твиттере.

«WikiLeaks запускает предусмотренный правовыми нормами сбор средств, чтобы подать иск на Guardian за публикацию абсолютно сфабрикованной истории «Манафорт провел секретные переговоры с Ассанжем в посольстве Эквадора», — говорится в заявлении организации.

Ранее сообщалось, что WikiLeaks поспорила на $1 млн, что Ассанж не встречался с Манафортом.