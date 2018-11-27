Ассанж отказался от кота из-за угроз

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Из-за угроз посольства Эквадора в Лондоне, сотрудники которого заявили, что поместят в приют кота основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если тот не будет соблюдать установленный регламент поведения, животное было решено передать в безопасное место. Об этом в своем твиттере написала редактор сайта Justice for Assange Ханна Йонассон.

«Возмущенный этой угрозой он попросил своих адвокатов передать кота в безопасное место. Сейчас кот находится у семьи Ассанжа», — написала Йонассон.

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Она подчеркнула, что Ассанж и его кот «встретятся на свободе».

Читайте о требованиях, выдвинутых Ассанжу посольством Эквадора в материале «Газеты.Ru».