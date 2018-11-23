Защита Ассанжа обеспокоилась сменой посла Эквадора в Лондоне

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Защита основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа полагает, что смена посла Эквадора в Лондоне может быть частью стратегии, которая направлена на прекращение политического убежища журналиста. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее глава Эквадора прекратил полномочия эквадорского посла в Лондоне Карлоса Абада.

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«Была серия систематических действий, и это смещение с должности может вписаться в политику, направленную на прекращение убежища для Джулиана Ассанжа», — заявил адвокат Карлос Поведа.

Ассанж укрывается в лондонском посольстве Эквадора с 2012 года.

Ранее газета The Washington Post писала, что Ассанжу предъявили обвинения в США.