Защита Ассанжа обеспокоилась сменой посла Эквадора в Лондоне
Защита основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа полагает, что смена посла Эквадора в Лондоне может быть частью стратегии, которая направлена на прекращение политического убежища журналиста. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее глава Эквадора прекратил полномочия эквадорского посла в Лондоне Карлоса Абада.
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«Была серия систематических действий, и это смещение с должности может вписаться в политику, направленную на прекращение убежища для Джулиана Ассанжа», — заявил адвокат Карлос Поведа.
Ассанж укрывается в лондонском посольстве Эквадора с 2012 года.
Ранее газета The Washington Post писала, что Ассанжу предъявили обвинения в США.