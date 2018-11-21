Techcrunch опубликовал служебную записку Facebook с признанием в использовании «фейк ньюс»

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Издание Techcrunch ознакомилось с внутренней запиской, в которой ранее заявивший об отставке глава PR-службы компании Facebook Эллиот Шрейдж признается в найме пиар-компании Definers.

Шрейдж признает, что компания продвигала негативные сообщения о конкурентах, но заявляет, что Facebook не просил и не платил пиар-компании за фейковые новости. Главный операционный директор Facebook Шерил Сандберг оставила комментарий на записке, в котором написала, что Facebook никогда не собирался играть в антисемитские заговоры о Джордже Соросе.

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Служебная записка состояла из вопросов и ответов, посвященных статье в The New York Times, где рассказывается о том, как пиар-компания распространяла негативную информацию о Google и других технологических гигантах для того, чтобы выставить Facebook в лучшем свете.

В июне Шрейдж объявил, что уйдет в отставку после скандала c Cambridge Analytica. Как ранее писало издание, именно Шрейдж был вверху цепочки сговора соцсети с пиар-компанией.

Главный пиарщик Facebook Эллиот Шрейдж признал, что ответственность лежит полностью на руководстве коммуникационной команды, в числе которых он называет главу компании Макрка Цукерберга и Шерил Сандберг.

Ранее Цукерберг в интервью CNN признал наличие проблем у Facebook.