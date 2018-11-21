Российское интернет-издание «Федеральное агентство новостей» (ФАН) подало в суд на Facebook за блокировку аккаунта издания в соцсети. Об этом сообщается на сайте издания.

Истцы в лице ФАН и его владельца Евгения Зубарева требуют, чтобы соцсеть больше не блокировала страницы издания, а также выплатила компенсацию за ущерб, сумма которого не указана.

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«ФАН не занималось кражей персональной информации и не пыталось незаконно вмешиваться в выборы в США. Напротив, оно публиковало под своей маркой легитимные новости», — говорится в иске.

Facebook заблокировал страницу ФАН в апреле 2018 года, ссылаясь на нарушение правил использования социальной сети.