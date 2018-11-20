Суд отказался отменять штраф The New Times

Тверской суд Москвы признал законным наложение административного штрафа в 22,25 млн руб. на журнал The New Times за несвоевременное предоставление сведений об иностранных источниках финансирования. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба защиты — без удовлетворения.

Реклама

Ранее суд признал законным штраф главреду журнала Евгении Альбац за несвоевременное сообщение Роскомнадзору о получении изданием денег от иноагентов.

Журнал был оштрафован на 22 млн руб. в октябре 2018 года, причиной штрафа стало несвоевременное уведомление властей о финансировании иностранными агентами. Для того, чтобы собрать необходимую сумму, издание запускало краудфандинговую кампанию.